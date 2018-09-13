Антидопинговое расследование по делу Черышева прекращено

Антидопинговое расследование в отношении российского футболиста Дениса Черышева завершено.

В своем письме испанское антидопинговое агентство признало отсутствие фактов нарушений со стороны спортсмена и принесло извинения.

Документы обнародовал сам игрок в своем Twitter.

Поводом для подозрений послужило интервью отца спортсмена. Он рассказывал, что в «Вильярреале» Черышева лечили после травмы гормоном роста. После этого стало известно, что отец футболиста оговорился.

Денис Черышев стал лучшим бомбардиром сборной России на ЧМ-2018, забив четыре гола.