Лидер российского ЛГБТ-сообщества высказался об ориентации Петрова и Боширова

ЛГБТ-активист Николай Алексеев заявил, что в нетрадиционных сообществах об Александре Петрове и Руслане Боширове, подозреваемых по «делу Скрипалей», ничего не известно.

«Это их личное дело! В ЛГБТ-сообществе о них ничего не известно, но они имеют право вести жизнь, как хотят. Я думаю, это у них надо спрашивать о сексуальной ориентации, если они захотят на эту тему говорить», – сказал Алексеев, передает НСН.

По его словам, большинство российских геев скрывают свою нетрадиционную сексуальную ориентацию и раскрывают себя лишь в поездках за границу.



«В России миллионы представителей ЛГБТ-сообщества не ведут активную жизнь, не ходят в какие-то заведения, и об их природе никто не знает. Большинство представителей ЛГБТ в России ведут закрытую жизнь, и раскрываются только за рубежом», – пояснил Алексеев.

Он отметил, что в России геи живут закрыто, а за границей могут отдохнуть и сходить, например, в гей-клуб.

Ранее главред телеканала RT и агентства Sputnik Маргарита Симоньян, которая взяла интервью у Петрова и Боширова, высказала мнение об их ориентации. Сами подозреваемые в ходе интервью попросили ее не задавать вопросов о личной жизни.