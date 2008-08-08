Суд ЕС в Люксембурге отказал госбанкам и компаниям России в отмене санкций

Суд ЕС общей юрисдикции в Люксембурге не удовлетворил иски об аннулировании санкций в отношении трех российских госбанков – Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка, а также «Газпром нефти» и «Алмаз-Антея».

«Суд принял решение отклонить иск», – объявил судья, перечисляя по порядку решения по искам российских банков и компаний, требовавших отменить затрагивающие их санкции ЕС.

Также суд отказал в отмене санкций Роснефти, решение в отношении которой было объявлено первым, передает РИА «Новости».

13 сентября Совет Евросоюза на полгода продлил индивидуальные санкции против российских физлиц и организаций в связи с «подрывом территориальной целостности Украины».