Госдеп раскаялся в пренебрежительном отношении к России после развала СССР

Заместитель координатора Госдепартамента США по вопросам, относящимся к киберпространству, Мишель Маркофф выразила сожаление в связи с тем, что после развала СССР Соединенные Штаты совершили ошибку, перестав считать Россию настоящим противником.

Маркофф выразила сожаление в связи с тем, что после развала СССР США «провозгласили Россию несостоявшимся государством, перестали считать ее настоящим противником на протяжении многих лет», передает ТАСС.

«Я думаю, что это было ошибкой. Мы потеряли ученых, экспертов, изучающих Россию на практике, которые работали на протяжении холодной войны, чтобы понимать их мотивацию, как они действуют», – заявила сотрудница Госдепартамента.

В ходе дискуссии в Атлантическом совете в Вашингтоне, где обсуждалась меры по противодействию приписываемому России вмешательству в американские выборы, Маркофф выразила мнение, что введение экономических санкций против крупных российских бизнесменов якобы оказывает «некоторый эффект» на российские власти. Она предположила, что это может позволить США ослабить поддержку бизнесом руководства России и тем самым повлиять на нынешний политический курс Москвы.

Накануне американские СМИ пришли к выводу, что политика Соединенных Штатов в отношении России «зашла в тупик», а санкции против Москвы не работают.