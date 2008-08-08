Белоусов счел систему надзора в России комфортной для «жуликов»

Помощник президента России Андрей Белоусов во время выступления на Восточном экономическом форуме выразил мнение, что при действующей в стране системе надзора «жулики и преступники чувствуют себя комфортно», в то же время сами контрольно-надзорные органы «боятся голову уже поднять».

«Мы такую создали систему контрольно-надзорной деятельности, когда люди, которые занимаются незаконным предпринимательством, чувствуют себя комфортно, и с ними ничего нельзя сделать», – выразил мнение Белоусов.

В то же время он отметил, что предприниматели, работающие легально, испытывают все больше давления со стороны надзорных органов, передает ТАСС.

Помощник президента призвал пересмотреть приоритеты в работе надзорных органов, которые «боятся голову уже поднять» и повысить результативность их деятельности.

Напомним, в августе прошлого года Генпрокуратуре было поручено снизить административную нагрузку на предпринимателей.