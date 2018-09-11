Участницу Pussy Riot арестовали за неповиновение

Басманный суд Москвы назначил административный арест участнице группы Pussy Riot Веронике Никульшиной за неповиновение сотрудникам полиции.

Никульшину арестовали на двое суток по ст. 19.3 КоАП («неповиновение сотрудникам полиции»), передает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Анри Цискаришвили.

«Никульшину освободили из зала суда, так как она уже провела два дня в Басманном ОВД», – сказал он.

В понедельник Веронику Никульшину и ее подругу Диану Деденко задержали за неповиновение сотрудникам полиции при досмотре их машины.

В июле Хамовнический районный суд Москвы активисты Pussy Riot Вероника Никульшина и Петр Верзилов были арестованы на 15 суток за то, что выбежали на поле в матче финала ЧМ-2018 между Хорватией и Францией.