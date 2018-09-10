Выяснилось, за что задержали участницу Pussy Riot в Москве

В Басманном суде Москвы сообщили о задержании участницы группы Pussy Riot Вероники Никульшиной и ее подруги Дианы Деденко за неповиновение сотрудникам полиции.

Из материалов административного дела следует, что Никульшина и Деденко были задержаны в Москве при досмотре их машины.

«В Басманный суд поступили материалы в отношении Никульшиной и Деденко по статье «Неповиновение полиции» (ст. 19.3 КоАП). Данные материалы были возвращены судом в полицию для устранения нарушений», – сказали в суде, передает ТАСС.

Напомним, в июле Хамовнический районный суд Москвы назначил активистам Pussy Riot Веронике Никульшиной и Петру Верзилову 15 суток административного ареста за то, что они выбежали на поле в матче финала ЧМ-2018 между Хорватией и Францией.