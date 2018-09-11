Главу камчатского минздрава задержала ФСБ

Министра здравоохранения Камчатки Татьяну Лемешко задержали сотрудники ФСБ по подозрению в растрате бюджетных средств.

В квартире Лемешко прошел обыск, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает ИА «Кам 24».

Источники в правоохранительных органах сообщили, что министр подозревается в махинациях, связанных с покупкой поликлиники в Петропавловске-Камчатском.

Один из камчатских предпринимателей приобрел помещение в микрорайоне «Северо-Восток» примерно за 10 млн рублей. После косметического ремонта бизнесмен продал поликлинику камчатскому правительству за 47 млн рублей. Предполагается, что сделка носила коррупционный характер, а часть прибыли бизнесмен мог поделить с чиновниками.

Лемешко 61 год, краевой минздрав она возглавляет с 2008 года.