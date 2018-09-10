На Украине найден мертвым иностранный военный инструктор

В Киеве найден мертвым иностранный инструктор Нацгвардии Украины, входивший в состав спецотряда неназванного иностранного государства.

В пресс-службе Нацполиции Киева уточнили год рождения погибшего иностранца – 1982-й.

Там сообщили, что на месте происшествия – в арендованной киевской квартире – сотрудники правоохранительных органов обнаружили стартовый пистолет, переделанный в травматический, а также редакционное удостоверение одного из украинских интернет-ресурсов на имя иностранца.

По факту происшествия в украинской полиции завели уголовное дело по статье «самоубийство», пояснив, что, по показаниям знакомых иностранца, погибший в последнее время вел замкнутый образ жизни, а на странице в социальной сети оставил пессимистическое сообщение.

Ранее задержанный военнослужащий ВСУ рассказал об инструкторах НАТО в украинской армии.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что на Украину прибыли 250 военных инструкторов из США.