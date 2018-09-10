По итогам выборов парламентской льготы лишились три партии

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10 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 12:17  |  vz.ru
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Газпром теряет позиции из-за своего масштаба

Чтобы нравиться рынку, не обязательно быть самым большим и сильнымФото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
Едва ли не самая знаковая для России компания – Газпром – впервые уступила первое место по рыночной капитализации своему российскому конкуренту. Монополиста обошла частная компания «Новатэк», масштаб которой куда скромней. Почему же государственный гигант проиграл эту битву – и сможет ли он вернуть свои позиции? Подробности...
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Левые не сумели воспользоваться на выборах «подарком» единороссов

«Единая Россия» сохранила уровень поддержки избирателей практически во всех регионах страныФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Единороссы почти во всех регионах завоевали большинство в местных парламентах и провели в губернаторы своих кандидатов. Исключениями оказались несколько регионов, где неплохо выступили КПРФ и ЛДПР. Анализ результатов голосования показал, что резонансная тема пенсий особо не помогла оппозиции на прошедших выборах.  Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Православный мир стоит на грани раскола

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если Папа Римский возводит свои полномочия к апостолу Петру, то патриарх Варфоломей обращается к славе православной империи, которой уже давно нет, и если нам искать ее аналоги в современном мире, то это во всяком случае не Турция. Подробности...
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Опасный шаг Константинопольского патриарха

Антон Любич, экономист
Условием автокефалии всегда было соборное единомыслие. Сейчас, на фоне накопившихся разногласий, это может спровоцировать полномасштабный церковный раскол во всей полноте Вселенского православия. Подробности...
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Зачем серость обучает и дипломирует серость

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Не такая уж беда, когда дипломы получают дурно говорящие на иностранных языках переводчики, а не бездарные нейрохирурги, например. Но если вы думаете, что с нейрохирургами такое вряд ли возможно, вы ошибаетесь: всё к тому идет. Подробности...
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
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        • Отрицательно

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          По итогам выборов парламентской льготы лишились три партии

          10 сентября 2018, 11:52

          Текст: Алина Назарова

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          Число партий, обладающих так называемой парламентской льготой – правом участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей избирателей, по итогам единого дня голосования сократилось до 13.

          Согласно законодательству, таким правом обладают партии, имеющие фракции в Госдуме, чьи списки набрали на предыдущих думских выборах более 3% голосов или проведшие своих кандидатов по списку хотя бы в одно региональное законодательное собрание, передает ТАСС.

          Как пояснил член ЦИК Евгений Шевченко, из списка выбыли партии «Парнас» и «Гражданская сила». Список «Парнаса», имевшего представителя лишь в одном региональном заксобрании – парламенте Ярославской области (мандат, полученный Борисом Немцовым), был сначала зарегистрирован, но затем судом снят с выборов в данном регионе, в других субъектах России партия на этих выборах своих кандидатов не выдвигала.

          Председатель партии «Гражданская сила» Кирилл Быканин сообщил, что у партии была фракция в заксобрании Ненецкого автономного округа, но в этих выборах в регионе и ни в каких других партия не участвовала.

          Кроме того, про данным ЦИК, по итогам обработки 100% протоколов, списки «Гражданской платформы» не преодолевают пятипроцентный проходной барьер на выборах в Народный хурал Калмыкии (0,86%) и в заксобрание Иркутской области (4,75%). Лидер «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов подтвердил, что, таким образом, партия не провела списки ни в одно из заксобраний и лишилась парламентской льготы.

          Вместе с тем список партий-льготников пополнился двумя новичками. Ими стали Партия пенсионеров России, которая по результатам обработки 92,56% протоколов на выборах в заксобрание Забайкальского края проходит пятипроцентный барьер с 6,15%, и Компартия социальной справедливости, по итогам обработки 100% протоколов набирающая 6,14% на выборах в законодательное собрание Владимирской области.

          Также в список партий-льготников на сегодняшний день входят «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Патриоты России», «Яблоко», «Родина», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия роста, «Зеленые», «Коммунисты России». 


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