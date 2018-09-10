По итогам выборов парламентской льготы лишились три партии

Число партий, обладающих так называемой парламентской льготой – правом участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей избирателей, по итогам единого дня голосования сократилось до 13.

Согласно законодательству, таким правом обладают партии, имеющие фракции в Госдуме, чьи списки набрали на предыдущих думских выборах более 3% голосов или проведшие своих кандидатов по списку хотя бы в одно региональное законодательное собрание, передает ТАСС.

Как пояснил член ЦИК Евгений Шевченко, из списка выбыли партии «Парнас» и «Гражданская сила». Список «Парнаса», имевшего представителя лишь в одном региональном заксобрании – парламенте Ярославской области (мандат, полученный Борисом Немцовым), был сначала зарегистрирован, но затем судом снят с выборов в данном регионе, в других субъектах России партия на этих выборах своих кандидатов не выдвигала.

Председатель партии «Гражданская сила» Кирилл Быканин сообщил, что у партии была фракция в заксобрании Ненецкого автономного округа, но в этих выборах в регионе и ни в каких других партия не участвовала.

Кроме того, про данным ЦИК, по итогам обработки 100% протоколов, списки «Гражданской платформы» не преодолевают пятипроцентный проходной барьер на выборах в Народный хурал Калмыкии (0,86%) и в заксобрание Иркутской области (4,75%). Лидер «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов подтвердил, что, таким образом, партия не провела списки ни в одно из заксобраний и лишилась парламентской льготы.

Вместе с тем список партий-льготников пополнился двумя новичками. Ими стали Партия пенсионеров России, которая по результатам обработки 92,56% протоколов на выборах в заксобрание Забайкальского края проходит пятипроцентный барьер с 6,15%, и Компартия социальной справедливости, по итогам обработки 100% протоколов набирающая 6,14% на выборах в законодательное собрание Владимирской области.

Также в список партий-льготников на сегодняшний день входят «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Патриоты России», «Яблоко», «Родина», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия роста, «Зеленые», «Коммунисты России».