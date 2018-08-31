Литва отреагировала на российские учения «Восток-2018»

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис усомнился в том, что учения «Восток-2018» являются прямой подготовкой России к войне.

«Несомненно, это демонстрация военной мощи. Россия стремится восстановить влияние и силу как глобальный международный игрок. Российская армия является одним из инструментов. Но с другой стороны, все армии так или иначе готовятся к войне... Не могу сказать, что эти учения являются прямой подготовкой к войне, что нужно чего-то бояться и пугаться», – сказал Кароблис в эфире радиостанции LRT, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Литва тоже проводит военные учения. Это, в том числе, является подготовкой к обороне.

В четверг старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс заявлял, что Россия готовится к войне с Западом, в том числе отрабатывая сценарии нападения на учениях.

Россия с 11 по 15 сентября проведет учения «Восток-2018», которые станут крупнейшим мероприятием подготовки Вооруженных сил.