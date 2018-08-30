Траурные мероприятия в память о Кобзоне запланировали в ДНР

В день похорон народного артиста СССР Иосифа Кобзона в Донецке пройдут траурные мероприятия, рассказал и.о. министра культуры ДНР Михаил Желтяков.

«У нас планируются траурные мероприятия в день похорон. Это будет и возложение цветов, и траурный митинг», – цитирует Желтякова РИА «Новости».

По его словам, в Донецке сохранят традицию ежегодного конкурса «Я люблю тебя, жизнь», проводившегося по инициативе Кобзона.

Желтяков выразил соболезнования родным и близким артиста.

Полпред ДНР в контактной группе, председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин также выразил соболезнования в связи со смертью Кобзона.

«Невозможно передать словами боль от потери великого уроженца Донбасса, Героя ДНР Иосифа Давыдовича Кобзона. Он всегда был и будет для нас примером мужества и героизма. Этот выдающийся деятель с честью защищал права нашего народа, а в своих творческих произведениях восхвалял подвиги соотечественников, впервые выйдя на большую сцену в Донецком государственном академическом театре оперы и балета имени Соловьяненко», – сказал Пушилин, сообщает официальный сайт ДНР.

Он отметил, что Донбасс всегда будет «хранить в своем сердце светлую память» об уроженце региона Кобзоне.

Жители Донецка несут цветы к памятнику Кобзону, который находится на площади перед дворцом молодежи «Юность».

Ранее лидер ДНР Александр Захарченко выразил «искренние и глубочайшие соболезнования» родным и близким Кобзона, которого назвал выдающимся человеком, героем ДНР, патриотом и гениальным артистом.

Народный артист СССР, депутат Государственной думы скончался на 81-м году жизни после многолетней борьбы с онкологией. Он будет похоронен на Востряковском кладбище Москвы 2 сентября.