В Токио собрались создать систему слежения за судами в Японском море

На всем побережье Японского моря появится обширная система слежения, оснащенная высокоточными камерами, которая в постоянном режиме будет фиксировать появление любых «подозрительных» судов и мгновенно оповещать о них береговую охрану и полицию страны, сообщает издание «Иомиури».

В статье говорится, что главной особенностью системы слежения станут высокоточные камеры, которые со значительного расстояния смогут фиксировать изображение судов в высоком разрешении и определять их принадлежность. Предполагается, что система в автоматическом режиме сможет анализировать поведение обнаруженных кораблей.

По версии издания, таким образом нелегальные суда из КНДР смогут быть перехвачены до того, как достигнут берега, передает ТАСС.

В статье говорится, что отклонение любого судна от «обычного для этих вод» маршрута движения будет расценено как подозрительное поведение, после чего сработает оповещение для японской береговой охраны и полиции.

Напомним, в начале мая президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал Японию к нормализации отношений с КНДР.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио может приступить к диалогу с Пхеньяном лишь в случае успешных переговоров лидеров Южной Кореи и США с КНДР.