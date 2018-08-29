Бразилия направила войска на границу с Венесуэлой

В связи с наплывом мигрантов из Венесуэлы на границу направляются войска, сообщил президент Бразилии Мишел Темер.

Войска должны обеспечить порядок в штате Рорайм, который находится у границы двух стран, и «дополнить гуманитарную деятельность» бразильской стороны. Беженцам в Бразилии предлагаются медицинская помощь и временные жилища, передает РИА «Новости».

Темер подчеркнул, что беженцы спасаются от «ужасных условий, в которых приходится жить венесуэльцам». Ситуация, по его словам, касается «почти всей Южной Америки».

Напомним, жители города Пакараима разгромили лагерь беженцев, венесуэльцы также ответили погромами. Столкновения начались после того, как несколько беженцев ограбили пожилого бразильского торговца.