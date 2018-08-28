На посетителей торгового центра в Уфе напал неизвестный с иглой

В соцсетях появилась фотография мужчины, который в торговом центре в Уфе якобы ткнул девушку иглой и скрылся.

Инцидент произошел 27 августа. Девушка, гулявшая по ТЦ на улице Менделева, вдруг подверглась нападению – неизвестный уколол ее иглой и быстро скрылся, передает «Башинформ».

Девушка обратилась в полицию. Как сообщили в пресс-службе МВД республики, ее заявление было принято, проводится экспертиза. Пока неясно, что за вещество вкололи девушке.