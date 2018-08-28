Из квартиры в Москве сбежали 20 змей

Двадцать змей, сбежавших из квартиры на Ленинском проспекте в Москве, пойманы и переданы в центр передержки животных департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

«На общегородскую горячую линию поступил звонок: из квартиры на Ленинском проспекте уползли змеи. Специалисты МЧС и полиции выехали на место, поймали пресмыкающихся и передали в центр передержки департамента природопользования. Забрали двух китайских хабу, 16 гадюк обыкновенных, двух удавов мадагаскарских», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы департамента.

Там отметили, что ядовитые хабу и гадюки представляют опасность для человека. Сейчас состояние змей удовлетворительное, ведется расследование инцидента.

Напомним, в июне в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды сообщили, что экзотическая змея заползла в ванну в квартире на Волгоградском проспекте Москвы.