Moody’s оценило влияние новых санкций США на экономику России

Новые санкции США окажут ограниченное влияние на финансирование российского правительства или российскую экономику, заявило рейтинговое агентство Moody's.

Агентство отметило снижение торговли между двумя странами в последние годы, передает РИА «Новости».

Подчеркивается, что «российское правительство имеет минимальную зависимость от внешнего банковского финансирования».

В качестве возможных негативных последствий санкций называется «снижение доверия инвесторов».

В сообщении также говорится, что санкции в отношении госбанков России в случае их введения вряд ли вызовут общесистемный банковский кризис. Однако санкции создадут препятствия способности банков «предоставлять кредиты и поддерживать рост».

Поскольку Россия не делает ставку на «нетрадиционную добычу нефти», «потенциальные последствия» отказа США от участия в российских нефтяных проектах тоже будут ограниченными.