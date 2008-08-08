Глава МИД Австрии упала в обморок на официальном мероприятии

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль, на свадьбу к которой приезжал президент России Владимир Путин, упала в обморок во время Европейского форума, пишет Kronen Zeitung.

Представитель австрийского МИД Томас Шнелль рассказал, что Кнайсль почувствовала слабость во время одной из бесед на форуме в воскресенье днем, передает РИА «Новости». Очевидцы заявляли, что министр ненадолго упала в обморок.

Врачи оперативно оказали помощь Кнайсль. «Министр отдыхает в своем номере в отеле и уже поправляется», – отметили в МИД.

В понедельник Кнайсль уже приняла участие в дискуссионном мероприятии форума, пишет Presse.

Напомним, Путин посетил свадьбу Кнайсль, где немного потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. Глава государства заявлял, что эта поездка носила исключительно частный характер.