«Лион» наказали за поведение фанатов на матче с ЦСКА

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА наказал французский «Лион» проведением следующего домашнего еврокубкового матча при пустых трибунах за поведение фанатов на матче против московских «армейцев» 15 марта, сообщила пресс-служба организации.

15 марта «Лион» на своем поле проиграл ЦСКА со счетом 2:3 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

УЕФА уличили французских фанатов в бросании посторонних предметов на поле, неподобающем поведении, расистских выкриках, блокировании проходов и использовании пиротехники, передает ТАСС.

«Лион» оштрафован на 100 тыс. евро, а также наказан одним матчем без зрителей условно с испытательным сроком в два года.

