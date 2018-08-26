Кандидат в президенты Грузии пообещал сделать Сухум столицей своей страны

Лидер грузинских лейбористов, экс-депутат и кандидат на пост президента на предстоящих в октябре выборах Шалва Нателашвили в воскресенье заявил, что в случае победы на них объявит Сухум столицей Грузии, а Цхинвал – парламентским городом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В связи с десятилетием признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии Шалва Нателашвили пообещал, став президентом, сделать «главной мировой темой проблему оккупации Грузии».

Он также пообещал вернуть грузинских солдат к «оккупационной линии», как называют в Тбилиси границы с Абхазией и Южной Осетией, чтобы те «защищали безопасность граждан».

Всех военных и дипломатов, ныне несущих службу в Абхазии и Южной Осетии, он пообещал объявить в розыск через Интерпол.

Выборы президента Грузии, который будет иметь номинальные полномочия, пройдут 28 октября. Кроме Нателашвили за этот пост будут бороться бывшие председатели парламентов Нино Бурджанадзе и Давид Бакрадзе, экс-главы внешнеполитических ведомств Саломэ Зурабишвили и Григол Вашадзе и другие известные политики, в том числе Зураб Джапаридзе из партии «Гирча» («Шишка»), который добился легализации курения марихуаны в Грузии.