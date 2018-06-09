ЕР поддержала Клычкова на выборах губернатора Орловской области

Региональное отделение партии «Единая Россия» выступило с поддержкой врио губернатора Орловской области, члена КПРФ Андрея Клычкова на досрочных выборах главы региона, которые пройдут 9 сентября.

«За восемь месяцев работы Андрея Евгеньевича Клычкова мы увидели реальные дела, результаты. Поэтому партия «Единая Россия» приняла решение поддержать его на выборах губернатора», – сообщил ТАСС секретарь орловского регионального отделения «Единой России» Леонид Музалевский.

В апреле 2018 года замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко вручил дипломы 70 выпускникам первого потока Программы развития кадрового резерва.

Еще во время обучения управленческий потенциал слушателей был оценен высоко. Семерым из них президент Путин доверил руководство регионами: это Дмитрий Азаров (Самарская область), Глеб Никитин (Нижегородская), Андрей Травников (Новосибирская), Андрей Клычков (Орловская), Александр Бурков (Омская), Станислав Воскресенский (Ивановская) и Александр Цыбульский (Ненецкий автономный округ). Еще один слушатель возглавил правительство Дагестана – Артем Здунов, а его коллега по первому потоку Владимир Панов – город Нижний Новгород.