Эксперты связали программу развития управленческого резерва с новым стилем госуправления

Это не разовая, не предвыборная акция. Ее логика совершенно понятна: власть вполне технологично готовит компетентных квалифицированных людей, – заявил газете ВЗГЛЯД управляющий партнер ЗАО «ЭКОПСИ Консалтинг» Павел Безручко о целях программы развития кадрового резерва в России.

Управляющий партнер ЗАО «ЭКОПСИ Консалтинг» Павел Безручко опроверг слухи о том, что программы развития кадрового управленческого резерва были разовыми и запускались исключительно под президентские выборы.

«Выборы прошли, поэтому позиция тех, кто считает это PR-акций, странная. Логики в этом нет. Это не разовая, не предвыборная акция. Ее логика совершенно понятна: власть вполне технологично готовит компетентных квалифицированных людей, чтобы расставлять их по ключевым и значимым позициям», – сказал Безручко.

В свою очередь вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова также отмечает, что идет системная работа с молодежью и профессионалами и говорить о временной PR-акции не приходится. «Очевиден курс на обновление корпуса государственного управления, на вовлечение на госслужбу людей из других сфер. Поэтому, конечно, эта история надолго. Разовой акцией невозможно ничего изменить», – сказала Федорова газете ВЗГЛЯД.

По словам Безручко, управленческая элита активно обновляется, поэтому запуск подобных проектов очень важен для всей страны. «Достаточно посмотреть на назначения губернаторов и министров последних нескольких лет и увидеть, что управленческий корпус, первые лица региональных органов власти и министерств обновляются. Поэтому естественно, что нужно готовить людей, которые способы придать новый вектор движения, импульс развития органам власти», – отметил он.

В то же время он напомнил, что подобные усилия власти предпринимали и ранее, но освещалось это не столь широко. Плюс ко всему сыграло роль и то, что новые проекты оказались очень востребованы и заинтересовали сотни тысяч человек. «На фоне успешных проектов, таких как «Лидеры России», общественный интерес к этой теме возрос. И все вопросы, связанные с поиском управленческих талантов в государственной власти, стали более интересны и более широко освещаемы в прессе», – пояснил Безручко.

Кроме этого, сейчас поиск управленческих кадров приобрел оригинальный и новаторский оттенок. К примеру, происходит активное взаимодействие не только с вузами и другими учебными заведениями, но и с госкомпаниями, такими как «Сбербанк» и другими, «которые весьма щедро делятся с госуправленцами своими лучшими практиками и наработками в области наработки лидеров». «Такая кооперация – достаточно серьезный шаг вперед от академического образования», – считает Павел Безручко.

Федорова добавляет, что новаторство заключается еще и в том, что власти начали действовать не по одной линии, а по нескольким. «Мы видим обновление губернаторского корпуса. С другой стороны, мы видим работу с молодыми профессионалами, студентами и школьниками. Настоящее ощущение изменений появляется, когда мы видим, что эти изменения происходят в нескольких местах, а не одной точке», – уверена эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на встрече с первыми выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва объявил о втором наборе в программу развития резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Он напомнил, что из числа выпускников первого набора семь человек уже назначены исполняющими обязанности губернаторов крупных регионов.

По его словам, Россия нуждается в современных, думающих специалистах, умеющих формулировать задачи и добиваться их решения, во всех областях – в производственной, образовательной, медицинской, управленческой и других сферах. Путин отметил широкие возможности и большой потенциал выпускников курса.

На прошлой неделе первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко и проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров вручили дипломы более чем 70 выпускникам первого потока программы развития кадрового управленческого резерва.

Подготовка этого резерва управленческих кадров началась в июне прошлого года по поручению президента. Программа проводилась на высшем уровне по составу спикеров – кроме Кириенко, который лично курировал проект, в роли учителей оказались ведущие государственные деятели: Антон Вайно, Игорь Шувалов, Дмитрий Козак, Сергей Лавров, Сергей Собянин, Эльвира Набиуллина.

«Важно, что многие из выпускников уже получили высокие назначения и успели показать хорошие результаты на новом месте. Считайте, уже процентов двадцать из более чем 70 выпускников получили назначение. Уверен, будут еще назначения. Эти люди востребованы с точки зрения обновления кадрового потенциала страны», – отмечал политолог Дмитрий Гусев.

Действительно, еще во время обучения управленческий потенциал слушателей был оценен высоко. Семерым из них президент Путин доверил руководство регионами: это Дмитрий Азаров (Самарская область), Глеб Никитин (Нижегородская), Андрей Травников (Новосибирская), Андрей Клычков (Орловская), Александр Бурков (Омская), Станислав Воскресенский (Ивановская) и Александр Цыбульский (Ненецкий автономный округ). Еще один слушатель возглавил правительство Дагестана – Артем Здунов, а его коллега по первому потоку Владимир Панов – город Нижний Новгород.

Другие слушатели были повышены до уровня заместителей федеральных министров, замглавы «Почты России», еще один слушатель получил назначение в аппарат Совета безопасности. Всего за время обучения получили назначение 13 слушателей.