Постпред Порошенко: Россия готова обстреливать ракетами украинское побережье

Постпред президента Украины в так называемой АР Крым Борис Бабин прокомментировал «перехват» российского малого ракетного корабля в Черном море.

«Хочу отметить, что действительно российские ракетные катера на сегодня, прежде всего так называемая 41-я бригада, которая базируется в Крыму, сегодня, уже не скрываясь, а официально, через сообщения в российских СМИ, находятся в северной акватории Черного моря», – цитирует «Обозреватель» Бабина.

По его словам, российские ВМС используют «легенду» для объяснения пребывания в этом регионе таких кораблей.

«Легенда их пребывания – это якобы защита буровых скважин, захваченных у «Черноморнефтегаза». На самом деле вы же понимаете, что стрелять ракетами возле таких объектов – это изощренное самоубийство. Это газ», – заявил постпред.

Чиновник утверждает, что «реальная цель» российских кораблей – «осуществление фактического огневого контроля территориального моря Украины у побережья Одесской и Николаевской областей».

Ранее экс-главком Черноморского флота высмеял украинский «перехват» российского корабля.

Напомним, украинские СМИ накануне рассказали о перехвате Ан-26 украинских ВМС российского малого ракетного корабля в Черном море, якобы произошедшем в минувшую субботу. Украинское издание добавляет, что Ан-26 контролировал «бегство» российского МРК, «сделав несколько проходов вблизи корабля на малой высоте». Затем украинский самолет вернулся на базу в Кульбакино.