Путин прокомментировал обвинения в отношение Слуцкого в домогательстве

Суд занимается разрешением ситуаций, подобных конфликту между журналистками и депутатом Госдумы Леонидом Слуцким, заявил российский президент Владимир Путин.

«Не слышал ничего об этой истории», – сказал Путин в ответ на вопрос о том, знает ли он о предъявленных журналистками обвинениях к Слуцкому, передает РИА «Новости».

Путин отметил, что для разрешения подобных вопросов существует суд. «Сейчас развертывают целые процессы в некоторых западных странах, в Голливуде, поднимают проблемы, как они утверждают, 10, 20, 30-летней давности. Вы знаете, я сам считаю, что надо защищать интересы всех граждан, вне зависимости от пола, вероисповедания, возраста, но все равно возникает вопрос: а почему это сейчас только делается, почему не 10 лет назад, когда-то или иное событие якобы состоялось? Это во-первых. Во-вторых, я не считаю, что мы должны превращать все эти вопросы, особенно конкретные случаи, в какую-то кампанию», – сказа президент.

Напомним, в России в феврале 2018 года несколько журналисток заявили о домогательствах со стороны депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Думская комиссия по этике не нашла «поведенческих нарушений» у него. В ответ несколько изданий объявили Слуцкому бойкот.

Позже о домогательствах со стороны депутата Госдумы Владимира Жириновского рассказал журналист Ренат Давлетгильдеев.