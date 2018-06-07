Путин ответил на вопрос, будет ли платным Крымский мост

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос журналистов в студии Первого канала о том, могут ли ввести плату за проезд по Крымскому мосту.

«Нет. В соответствии с действующим законом, платные дороги могут возникать лишь там, где есть альтернатива. В данном случае альтернативы не существует, поэтому проезд по Крымскому мосту будет бесплатным», – заявил Путин.

Газета ВЗГЛЯД вела онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».

Трансляцию прямой линии вел телеканал RT.