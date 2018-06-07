Путин рассказал, когда снизятся цены в Крыму

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, когда стабилизируются цены в Крыму.

Задать вопрос о ценах решил керченский предприниматель, работающий в сфере общественного питания. Прежде всего он выразил благодарность Путину в связи с долгожданным открытием Крымского моста. «От лица крымчан и керчан хотел бы поблагодарить вас за то, что воплотили в жизнь нашу давнюю мечту», – сказал он президенту.

По его словам, в первый же день открытия моста в Керчь хлынул поток туристов и гостей. «Мы заметно ощутили востребованность наших услуг. Но цены на продукты остаются высокими. Когда же начнут снижаться цены, или хотя бы приблизятся к уровню цен в Краснодарском крае?» – спросил бизнесмен.

«Проблема известна. Вот в чем дело – на некоторые товары, услуги в Крыму цены пониже, чем в соседних областях. На некоторые – выше. Я рассчитываю на то, что после полноценного запуска автомобильного движения по мосту цены стабилизируются и уравняются между близлежащими регионами», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что ключевое значение будет иметь запуск движения грузовых автомобилей по мосту.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».

Трансляцию прямой линии ведет телеканал RT.