Кончита Вурст резко сменила имидж

Победительница «Евровидения-2014» Кончита Вурст появилась на благотворительном мероприятии Life Ball в новом образе.

Вурст (сценическое имя певца Тома Нойвирта) появилась на мероприятии в Вене, продемонстрировав платиновую шевелюру и белую бороду, сообщает интернет-портал RU.DELFI.

По словам исполнительницы, на перемены ее вдохновил мюзикл «Звуки музыки».

Фото с Life Ball позже появились в Instagram Вурст.

Публикация от conchita (@conchitawurst) 4 Июн 2018 в 4:00 PDT

Ранее исполнительница призналась, что больна ВИЧ.