Путин назвал самую удачную «шутку» о себе и Трампе

Президент России Владимир Путин, отвечая в ходе «прямой линии» на вопрос о самой удачной шутке, которую он слышал, вспомнил о президенте США Дональде Трампе.

Ведущий спросил у Путина, какая самая удачная шутка, которую он слышал за последнее время.

«Мы много международных вопросов обсуждали, острых и смешных. Вот совсем недавно – одно из популярных изданий в Германии написало, что «Трамп толкает Европу в руки Путина». Вот если соединить это с заявлениями, что Россия повлияла на выборы в США, то становится очень смешно. Это бред абсолютный», – заявил он.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».