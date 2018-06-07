Российский спортсмен предлагал адвокату Трампа устроить встречу с Путиным

Дочь и советник президента США Дональда Трампа Иванка в ноябре 2015 года обратилась к адвокату своего отца Майклу Коэну с просьбой связаться с российским тяжелоатлетом Дмитрием Клоковым, который якобы предлагал устроить встречу Трампа с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения строительства в Москве небоскреба «Трамп-тауэр», пишут американские СМИ.

Как пишет информационный портал BuzzFeed, Коэн провел по крайней мере один телефонный разговор с российским спортсменов, при этом содержание разговора осталось неизвестным, передает ТАСС.

По данным издания, они также обменялись электронными письмами, в одном из которых, Клоков якобы и сообщил адвокату, что может организовать встречу. По данным источника, на предложение Коэн ответил отказом, объяснив, что компания Trump Organization уже имеет соглашение, причем, Иванка Трамп, которая на тот момент занимала пост вице-президента компании, якобы была разочарована таким ответом.



Как пишет портал, каким образом Иванка, связалась с Клоковым, неизвестно. Представитель ее адвоката рассказал, что ее участие в проекте по строительству небоскреба было минимальным, и что со спортсменом она никогда не общалась. По его словам, она получила электронное сообщение от супруги Клокова, с которой она также не была знакома, и передала его Коэну.



Сам Клоков также опроверг отправку письма адвокату Трампа. «Я не понимаю, почему вы меня об этом спрашиваете. Я тяжелоатлет, а не политик», – сказал он.



Напомним, Трамп заявлял, что готов встретиться со спецпрокурором, который хочет допросить его в рамках расследования по делу о якобы имевшем место «вмешательстве» России в выборы.

Кроме того, стало известно, сколько израсходовала за время своей работы команда специального прокурора Роберта Мюллера, занимающаяся расследованием якобы имевшего место «вмешательства» России в выборы в США.

Напомним, 2 июня Президент США Дональд Трамп предположил, что спецпрокурор Роберт Мюллер или минюст причастны к утечкам писем его адвокатов.