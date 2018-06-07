Еще двух американских дипломатов эвакуировали из Китая из-за «акустических атак»

Соединенные Штаты эвакуировали еще двух сотрудников американского консульства в китайском Гуанчжоу, предположительно пострадавших от «акустических атак», сообщает The New York Times, отмечая, что Россия подозревается в «акустическом воздействии» на дипломатов США.

По информации издания, после первых сообщений об «акустической атаке» медики, направленные Госдепартаментом, провели обследование многих сотрудников американского диппредставительства в Гуанчжоу, а также членов их семей. Не уточняется, сколько из них испытывают симптомы, связываемые с предполагаемым акустическим воздействием, однако американские власти считают, что впоследствии могут быть эвакуированы еще несколько сотрудников, передает ТАСС.

NYT пишет, что Вашингтон подозревает, что Россия или Китай могут быть причастны к этим якобы имевшим место «акустическим атакам». Автор статьи не поясняет, чем именно США руководствуются в своих предположениях.

Администрация США утверждает, что в результате некоего внешнего воздействия, называемого в американской печати «акустическими атаками», в Гаване с ноября 2016 года по август 2017 года пострадали 24 американских госслужащих. Позднее сообщалось, что случившееся оказалось побочным результатом работы нескольких подслушивающих устройств.

Позднее сообщалось, что власти США изучают заявление одного из дипломатов, работающего в Китае, о том, что в последнее время он испытывает «аномальные» слуховые ощущения. Пекин заявил, что признаков «акустической атаки» не обнаружено.