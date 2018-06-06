Швейцария вызвалась помочь Украине усовершенствовать психиатрию

Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству разместило заявку на проект усовершенствования системы психиатрической помощи на Украине.

Предполагается, что проект повысит качество психиатрической помощи и улучшит результаты лечения психических расстройств, сообщает RT.

«На Украине наблюдается большое распространение психических расстройств и низкое качество их лечения, обусловленные сочетанием социально-экономических факторов, затяжного вооруженного конфликта и устаревшей системы психиатрической помощи», – говорится в заявке.

Отдельно прописаны планы по оказанию психиатрической помощи людям, пострадавшим гражданам, которые были затронуты от конфликта на востоке Украины.

По словам источника RT в минздраве Украины, значительная часть населения имеет психические отклонения, связанные со стрессом из-за войны, падения уровня жизни и недовольства властями.

«Международные организации последние три года говорят о катастрофической ситуации на Украине, опасаясь появления неадекватных украинцев у себя в государствах. Поэтому они готовы выделять средства и бесплатные медикаменты для лечения психически больных украинцев внутри нашей страны», – сказал собеседник.

Напомним, в январе кабмин Украины принял постановление, устанавливающее необходимость психиатрического осмотра людей во время принятия их на дипломатическую службу.

В октябре 2017 года министерство соцполитики страны заявило, что Украина заняла лидирующую позицию в Европе по количеству страдающих психическими заболеваниями.