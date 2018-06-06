Путин ответил на вопрос об альтернативной профессии

Глава российского государства Владимир Путин рассказал, кем мог работать, если бы не пошел в политику.

В ответ на вопрос об альтернативной профессии Путин сказал, что профессия у него «уже есть».

«Я работал в разведке Советского Союза, во внешней разведке Советского Союза», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Медиакорпорацию Китая.

Кроме того, Путин напомнил, что «закончил Петербургский государственный университет, юридический факультет». Он сказал, что, «в принципе», мог бы выбрать профессию «юриста, адвоката».