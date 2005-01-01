Российские НКО рассказали, как решают проблемы социального сиротства

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5 июня, вторник  |  Последнее обновление — 19:13  |  vz.ru
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Россия заполнит новый индийский рынок чужим газом

Газпром налаживает мосты с Индией необычным способомФото: Анна Исакова/фотослужба
Госдумы РФ/ТАСС
Главный экспортер российского трубопроводного газа начал укреплять энергосотрудничество с Индией путем поставок туда сжиженного природного газа в рамках долгосрочного контракта. Проблема в том, что собственного СПГ у Газпрома для выполнения контракта недостаточно. Откуда же Газпром берет СПГ для Индии и зачем ему такое сотрудничество? Подробности...
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Западному зрителю очень не хватает Путина

Интервью австрийского журналиста Армина Вольфа с Владимиром Путиным вызвало в Австрии небывалый интересФото: Михаил Климентьев/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Владимир Путин регулярно беседует с иностранными журналистами. Но судя по попытке австрийского журналиста в протокольном интервью спросить российского президента обо всех аспектах мировой политики, в западном информационном поле катастрофически не хватает альтернативного мнения. Как Россия может исправить эту ситуацию? Подробности...
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Россия готова противопоставить Маску собственную уникальную разработку

Многоразовый ускоритель «Байкал – Ангара» за 17 лет так и не взлетел дальше стадии проектов и макетовФото: Яковлев Александр/ТАСС
Российские космические разработчики, кажется, начали брать пример с Илона Маска. Появились сообщения о возрождении полузабытого проекта отечественной многоразовой ракеты с возвращаемыми на Землю ступенями. Сможет ли предлагаемая технология составить реальную конкуренцию американским ракетам? Подробности...
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Алчность Бабченко продолжает уничтожать его репутацию

Скандально известный блогер невольно стал автором очередной шутки над самим собойФото: кадр из видео
Журналист Аркадий Бабченко, чье убийство инсценировала Служба безопасности Украины, решил монетизировать историю о своем «воскрешении». Теперь он требует от сочувствующих 50 тысяч долларов за эксклюзивный рассказ о приключениях в тылу украинских спецслужб. Тем самым он не только вызвал возмущение у украинских коллег-журналистов, но и невольно создал новый, позорный для себя мем. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Крайняя битва тамплиеров с казаками

Дометий Завольский, историк-архивист
Начиная с перестройки в России возникло бесчисленное множество фондов, партий, собраний. Одни были убиты идиотизмом, другие – бедностью, третьи – соблазном богатства. Четвёртые лучше бы не возникали вообще. Подробности...
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Украина вошла в новую фазу олигархической грызни

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Публикация в «Нойе оснабрюкер цайтунг» интервью с беглым украинским олигархом Онищенко, в котором тот обвиняет украинского президента в участии в коррумпированных схемах, заставляет задуматься о нескольких важных вещах. Подробности...
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Бездонное презрение к детям и мужикам

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Хочу поделиться наблюдением о «завоеваниях» воинствующего феминизма. Для тех, кто ещё не заметил, что за всё на свете приходится платить согласно неведомо кем установленным законам по неведомо как составленному прейскуранту. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Все российские города и стадионы подготовились к ЧМ

      Все российские города и стадионы готовы к ЧМ по футболу, в том числе готов и стадион в Петербурге – главный «долгострой» российского футбола, самый дорогой, современный и инновационный стадион России. Мировое первенство, которое открывается 14 июня, пройдет в 11 российских городах
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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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          Российские НКО рассказали, как решают проблемы социального сиротства

             5 июня 2018, 17:52
          Фото: из архива благотворительной
          общественной организации
          из Санкт-Петербурга «Апельсин»
          Текст: Виктория Федотова

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          В Москве прошла Всероссийская конференция «Опыт и роль НКО в решении проблемы социального сиротства», на которой присутствовали представители 120 некоммерческих организаций из 42 регионов России.

          Все участники получили президентские гранты, поскольку их проекты направлены на профилактику социального сиротства, семейное устройство детей-сирот, сохранение ребенка в кровной семье, помощь в социализации, образовании и трудоустройстве детей-сирот. Кроме того, на встрече участники обсудили заработавшие в этом году новые меры поддержки семей с детьми, интересные проекты в регионах, которые делают НКО.

          Ольга Любченко на конференции представляет организацию «Социальная помощь без границ» из города Шарыпово. Специалисты центра занимаются профилактикой сиротства в Красноярской области, помогают молодым родителям из неблагополучных семей найти контакт со своими детьми, социализировать малышей, чьи родители не имеют постоянной работы, страдают от алкогольной зависимости.

          Ольга рассказала корреспонденту газеты ВЗГЛЯД, что проект, который она отправляла в Фонд президентских грантов, называется «Низкопороговый клуб «Семейный причал». По словам Любченко, это клуб, где родители учатся развивать своих детей:

          «С одной стороны, специалисты организации, где на учете стоят более 60 семей, помогают родителям переступить психологический порог, и признать свои проблемы, пообщаться с наркологом, а с другой – они получают возможность провести время со своими детьми, учат их и развивают с помощью наших специалистов. Мы очень довольны работой клуба, нас вдохновляют успехи семей. Потому что просто завлечь людей в «Социальную помощь без границ» довольно сложно, но клуб справляется с этой проблемой», – отметила Ольга Любченко.

          По ее словам, в удаленных районах Красноярского края часто стоит проблема алкоголизма, из-за чего родители отказываются от своих детей.

          «Родителей можно пролечить, обеспечить квалифицированные консультации с наркологами, но иногда этого бывает недостаточно – люди срываются спустя несколько месяцев лечения. Но специалисты центра, прошедшие спецкурсы благодаря полученному гранту, смогут замотивировать родителей не пить, не прибегая даже к помощи нарколога», – отметила Любченко.

          Попав на конференцию, Ольга узнала об интересных и новых для себя приемах работы с такими семьями, которые применяют ее коллеги из других регионов. «Коллеги рассказали, что помимо помощи наркологов, таким семьям обязательно должна оказываться психологическая поддержка и реабилитация. Раньше я об этом даже не задумывалась. Когда я вернусь в Шарыпово, то обязательно отправлю своих сотрудников на обучение, чтобы они могли оказывать соответствующую помощь этим семьям», – поделилась Ольга.

          Представитель региональной общественной организации волонтеров Самарской области «Домик детства» Антон Рубин рассказал газете ВЗГЛЯД, что его команда помогает социализироваться выпускникам из детских домов.

          «Наш проект называется «Центр постинтернатного сопровождения» и помогает ребятам с жильем, оказывает психологическую помощь, обучает бытовым навыкам. Проект существует уже пять лет, за это время помощь была оказана более двум сотням ребят. Мы работает и с выпускниками детских домов и с теми, кто готовится к выпуску. Чаще всего возникает квартирный вопрос, но мы также учим платить за квартиру, например, вести хозяйство. Многие из них родили своих детей, поэтому мы помогаем с воспитанием малышей, учим за ними ухаживать».

          Рубин уточнил, что каждый из ребят в один день может сам быть волонтерам, помогая другим, и получать помощь других.

          «Мы располагаемся в частном доме с участком, там есть мастерские – столярная, швейная, есть помещение, где девочки учатся делать маникюр и педикюр. С утра они могут прийти и помочь по хозяйству, старшие могут научить младших заниматься хозяйством, а во второй половине дня мы занимается, например, юридическими вопросами».

          Исполнительный директор АНО «Центр социальной и правовой помощи детям «Старт в будущее» Ирина Ивкина была на конференции, поскольку выиграла сразу два гранта в 2017 году:

          «Два наших проекта получили гранты в прошлом году, и подать заявку на следующие гранты мы можем во втором полугодии 2018 года. Первый грант – «Молодая швея» для мам из детских домов, а второй – проект социального волонтерства «Открой мир». Этот проект касается создания института наставничества для детей-сирот из Калуги и Калужской области», – сообщила газете ВЗГЛЯД Ирина Ивкина.

          По ее словам, второй проект получил признание в регионе, он охватывает все больше детских домов, и после такого успешного опыта возникла потребность создания института наставничества для ребят, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

          «То есть, эти ребята не в детских домах, но одной ногой там. И мы хотим помочь тем, которые в силу различных обстоятельств, ищут своего знакового взрослого. Плюс ищем наставника для ребят на их первом рабочем месте. Это проблема, которую мы стараемся решать».

          Ивкина поблагодарила организаторов Всероссийской конференции «Опыт и роль НКО в решении проблемы социального сиротства» и Фонда президентских грантов, отметив, что ее организация, зарегистрированная в 2016 году, не ожидала получить сразу два гранта.

          «Подавать на грант не сложно. Мы просто сели и описали все свои мысли и идеи простыми словами, план реализации. И, главное, результаты есть! Мы создали современную швейную мастерскую, и две девочки уже успешно шьют вещи на заказ, продают их в интернет-магазинах. Кроме того, в рамках конференции организаторы ответили на все вопросы по оформлению будущих грантов. Общественникам говорят, что мы нужны, мы чувствуем свою значимость, находим тут себе единомышленников, делимся лайфхаками, которые можно будет применить в разных регионах. Это очень интересный и полезный опыт», – подытожила Ивкина.

          «Это было потрясающее мероприятие, очень продуктивная площадка была, на которой мы поделились своим продуктивным опытом, организаторы прояснили очень многие моменты по будущим заявкам, отчетам, – сообщила газете ВЗГЛЯД Ольга Романова, представитель благотворительной общественной организации из Санкт-Петербурга «Апельсин».

          Организация объединяет людей, которые оказывают индивидуальную поддержку и помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в интернатах.

          «Хочу поблагодарить организаторов, все было очень четко и слажено, не на каждом мероприятии бывает такая дружественная атмосфера. Без поддержки Фонда президентских грантов было бы очень сложно реализовать наш проект по обучению наших волонтеров, на следующий этап мы тоже получили поддержку, для воплощения нашей мечты – популяризировать это направление добровольчества в массы, привлекать уже обученных добровольцев», – подчеркнула Росманова.

          Напомним, 4-5 июня в Москве в Центре «Благосфера» прошла Всероссийская конференция «Опыт и роль НКО в решении проблемы социального сиротства».

          В рамках тематической конференции для участников были предусмотрены шесть тематических сессий, четыре мастер-класса и три общих дискуссии, на которых участники смогли обменяться опытом по распространению лучших практик в сфере профилактики социального сиротства.

          Фонд президентских грантов подвел итоги первого конкурса распределения субсидий в 2018 году и раздал 3,15 млрд рублей.


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