Лоза предсказал кризис Европе после блокировки российских счетов

Российский музыкант Юрий Лоза прокомментировал новость о блокировке счета владельца группы «Ренова» Виктора Вексельберга, на которых находилось около 1 млрд франков. По мнению певца Европе грозит кризис, если они продолжат блокировку счетов российских олигархов.

«Да они что там, в Европе, совсем берега попутали? До этого англичане на Романа Абрамовича наехали, а теперь вот швейцарцы творят незнамо что. Они чего хотят добиться, интересно было бы узнать? Ну умыкнут они этот дохлый миллиардишко, но ведь это же капля в море! Они разве не понимают, что российских денег там пруд пруди, и если все наши с перепугу свои капиталы на родину вернут, Старый Свет накроет кризис – похлеще великой депрессии!», – заявил Юрий Лоза в Facebook.

После чего он пошутил, что с этими деньгами в России тоже начнутся сложности:

«Кстати, нам эти деньги тоже не в радость – их же в случае возврата куда-то вкладывать надо, их же пенсионерам не раздашь – проедят или потратят на всякие пустяки вроде лекарств. Да и неправильно это – чтобы деньги туда-сюда шастали, ибо соблазн большой возникает у тех людей, мимо носа которых эти деньги проплывают. Зачем лишний раз бедных чиновников искушать? А Вексельберга, конечно, надо поддержать, ну хотя бы морально. Не знаю, как вы, а я кулачки зажму», – подытожил певец.

Ранее Лоза объяснил, почему украинский исполнитель Андрей Данилко больше года не выступает в России.