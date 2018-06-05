Чемезов рассказал об участившихся кибератаках на Ростех

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5 июня, вторник  |  Последнее обновление — 10:59  |  vz.ru
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Россия заполнит новый индийский рынок чужим газом

Газпром налаживает мосты с Индией необычным способомФото: Анна Исакова/фотослужба
Госдумы РФ/ТАСС
Главный экспортер российского трубопроводного газа начал укреплять энергосотрудничество с Индией путем поставок туда сжиженного природного газа в рамках долгосрочного контракта. Проблема в том, что собственного СПГ у Газпрома для выполнения контракта недостаточно. Откуда же Газпром берет СПГ для Индии и зачем ему такое сотрудничество? Подробности...
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Что стоит за словами Ильвеса о потере Омска, Томска и Петербурга

Ильвес был президентом Эстонии в течение 10 лет, а до того возглавлял эстонский МИДФото: imago stock&people/Global Look Press
Если Россия решится атаковать Эстонию, то может потерять Санкт-Петербург, Омск и Томск, заявил в интервью украинскому изданию «Европейская правда» бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. Истоки этого извращенного взгляда на мир нужно искать в самосознании людей, взявших власть в Прибалтике в эпоху полураспада СССР. Подробности...
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Россия готова противопоставить Маску собственную уникальную разработку

Многоразовый ускоритель «Байкал – Ангара» за 17 лет так и не взлетел дальше стадии проектов и макетовФото: Яковлев Александр/ТАСС
Российские космические разработчики, кажется, начали брать пример с Илона Маска. Появились сообщения о возрождении полузабытого проекта отечественной многоразовой ракеты с возвращаемыми на Землю ступенями. Сможет ли предлагаемая технология составить реальную конкуренцию американским ракетам? Подробности...
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Алчность Бабченко продолжает уничтожать его репутацию

Скандально известный блогер невольно стал автором очередной шутки над самим собойФото: кадр из видео
Журналист Аркадий Бабченко, чье убийство инсценировала Служба безопасности Украины, решил монетизировать историю о своем «воскрешении». Теперь он требует от сочувствующих 50 тысяч долларов за эксклюзивный рассказ о приключениях в тылу украинских спецслужб. Тем самым он не только вызвал возмущение у украинских коллег-журналистов, но и невольно создал новый, позорный для себя мем. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Бездонное презрение к детям и мужикам

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Хочу поделиться наблюдением о «завоеваниях» воинствующего феминизма. Для тех, кто ещё не заметил, что за всё на свете приходится платить согласно неведомо кем установленным законам по неведомо как составленному прейскуранту. Подробности...

Кудрин как всадник апокалипсиса для чиновников

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
Новый глава Счетной палаты уже заявил, что почти во всех российских министерствах есть нарушения по исполнению госпрограмм. Более того, он сразу после этого перешел к вопросу возбуждения уголовных дел. Каков заход, а? Подробности...
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Всё, что Пекин сможет «отжать», он «отожмет»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Китай и до сирийской гражданской войны был главным торговым партнером Сирии и Ирана. Уникальность нынешнего положения Поднебесной в том, что она может сделать Дамаску предложение, которое ни Иран, ни Россия не смогут «перебить». Подробности...
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          Чемезов рассказал об участившихся кибератаках на Ростех

          5 июня 2018, 10:11

          Текст: Наталья Ануфриева

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          За четыре месяца 2018 года госкорпорация Ростех отразила порядка 200 хакерских атак на свои предприятия, сообщил гендиректор корпорации Сергей Чемезов.

          Чемезов сообщил, что в 2017 году «центром было зафиксировано свыше 360 хакерских атак на объекты корпорации, за четыре месяца этого года – уже почти 200», хотя все они «были успешно нейтрализованы», передает ТАСС.

          Он подчеркнул, что в корпорации видят «тенденцию к росту противоправных действий злоумышленников в киберпространстве, в том числе заметно возросло число попыток получить доступ к конфиденциальной информации».

          Потому одной из центральных тем предстоящей конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2018) станет противодействие подобным угрозам.

          Чемезов напомнил, что с той же целью в Ростехе в 2017 году был создан корпоративный центр по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на базе дочернего предприятия «РТ-Информ».

          Центр «обладает очень мощной экспертизой в области ИТ-безопасности», способен оперативно реагировать на возникающие в Ростехе угрозы.

          Также он взаимодействует с ФСБ и интегрирован в государственную систему обнаружения, предотвращения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА).

          Ростех подписал с ФСБ соглашение, которое дает доступ к специализированным системам и средствам автоматизации в области киберзащиты. Соглашение также позволяет взаимодействовать с силовыми ведомствами по предотвращению кибератак.

          «С помощью ГосСОПКА мониторятся около 500 предприятий Ростеха, свыше 25 тысяч наших IP-адресов», – сообщил Чемезов.

          В свою очередь индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов рассказал о намерениях госкорпорации выделить 7,5 млрд рублей из антикризисного фонда на финансирование текущей деятельности военного дивизиона концерна «Тракторные заводы» (КТЗ).

          Он сообщил, что уже «время получено положительное решение бюджетного комитета корпорации о предоставлении займов на погашение критической задолженности комплектаторов «Курганмашзавода» на сумму до 7,5 млрд рублей».

          Решение одобрено и правлением Ростеха; первые транши ожидаются в июне 2018 года

          По словам Абрамова, холдинг «Транспортные компоненты», привлеченный Ростехом для гражданского дивизиона КТЗ, рассматривает возможности поддержки его предприятий.

          В декабре 2017 года началась процедура банкротства концерна «Тракторные заводы» (КТЗ, под управлением Ростеха). Акции КТЗ будут переданы частному инвестору – машиностроительному холдингу «Транспортные компоненты» в партнерстве с дочерней структурой самого Ростеха, так как концерн имеет долги более 100 млрд рублей, а инвестор обязуется решить вопросы дефицита оборотных средств и реструктуризировать долги, выкупив их у Внешэкономбанка.

          В качестве платы за переуступку прав требования ВЭБ приобретает два беспроцентных векселя холдинга «Транспортные компоненты» на ту же стоимость со сроком погашения до 2053 года.

          На втором этапе сделки предполагается разделение предприятий гражданского и военного дивизионов КТЗ.

          Военный дивизион перейдет под контроль дочернего холдинга Ростеха – «Высокоточные комплексы», а гражданский останется под контролем дочерней компании «Транспортных компонентов» где 33,4% будет принадлежать «Высокоточным комплексам».

          Абрамов сообщил, что Ростеху удалось достигнуть договоренностей с частным инвестором о том, что разделение дивизионов на гражданский и военный будет проводиться путем выделения корпорации активов по определенным компетенциям боевых машин пехоты и боевых машин десанта.

          «По данному признаку в контур «Высокоточные комплексы» перейдут Курганская и Волгоградская производственные площадки – («Курганмашзавод» и «Волгоградская машиностроительная компания «ВгТЗ») Липецкий блок («Липецкий завод гусеничных тягачей»), несмотря на военную направленность, переходит частному инвестору, так как имеет другую специализацию», – пояснил он.

          Гособоронзаказ основного предприятия КТЗ – «Курганмашзавода» – планируют передать головному предприятию «Высокоточных комплексов» – тульскому «Конструкторскому бюро приборостроения им. ак. А.Г. Шипунова» (КБП).

          КБП является «финансово-устойчивым, имеет схожую специализацию и связано с «Курганмашзаводом» тесными кооперационными связями».

          Отмечается, что «производственные площадки и трудовые коллективы «Курганмашзавода» в Кургане и Волгограде при этом также будут формально переподчинены КБП». Схему уже одобрили в Минобороны и коллегии ВПК.

          Несмотря на сложную ситуацию на «Курганмашзаводе», в 2017 году предприятию удалось выполнить гособоронзаказ.

          В целом же предприятия гражданского дивизиона КТЗ в данный момент недогружены на 80% из-за отсутствия оборотных средств; решение этого вопроса передано частному инвестору – «Транспортным компонентам».

          «Гражданский дивизион КТЗ испытывает сложности с пополнением оборотного капитала и заключением новых контрактов. Кредитная линия, выделенная ВЭБом на спасение ситуации в переходный период, позволяет выплачивать заработную плату и финансировать отдельные статьи текущих расходов, но существовал реальный риск того, что ряд крупных площадок мог остановиться к лету. Именно поэтому мы были заинтересованы в привлечении частного партнера», – рассказал Абрамов.

          «Тракторные заводы» являются крупнейшим российским концерном в области машиностроения.

          С 2006 года в состав группы вошли 17 системообразующих производственных предприятий, на которых трудятся более 20 тыс. человек из 10 субъектов России, дальнего и ближнего зарубежья. Также в группу КТЗ входят специализированные и торгово-сервисные компании.

          Однако осенью 2017 года ВЭБ подал заявление о банкротстве концерна «Тракторные заводы» (КТЗ), исковые требования составляют 68,5 млрд рублей.

          До этого, в сентябре, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что финансовое оздоровление КТЗ невозможно, предприятие нужно банкротить. Это подтверждает проблемы с разработкой одного из ключевых для российской бронетехники проектов – «Курганец-25».


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