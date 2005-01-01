Экс-сотрудница Пентагона сравнила число баз США и России и пришла к неожиданному выводу

У США в десятки раз больше военных баз, чем у России; при этом Москве удается добиваться всех своих целей, заявила экс-сотрудница Пентагона Эвелин Фаркас.

Из доклада Пентагона следует, что США располагают от 600 до 800 «военных площадок» в 148 странах, которые американское минобороны может использовать для нужд армии.

При этом Россия имеет 21 «значительную» базу за пределами страны, в том числе в Сирии, Армении, Белоруссии и Казахстане, а также имеет возможность использовать порты Вьетнама, передает «Экономика сегодня» со ссылкой на Newsweek.

Фаркас, курировавшая в Пентагоне вопросы России, Украины и Евразии, заявила, что перевес США над Россией по числу военных баз в 2018 году стал десятикратным, однако разница в количестве далеко не отражает разницу во влиянии Москвы и Вашингтона.

Так, по мнению экс-сотрудницы минобороны США, Россия, осознавая отсутствие возможности обеспечить глобальную военную структуру на американском уровне, использует принципиально иные способы, за счет которых вполне способна соперничать с Вашингтоном.

Россия отвечает на военную экспансию США и НАТО, тратя на это в разы меньшие средства.

Примером, по мнению Фаркас, служит Крым, который сохранил для России мощнейшую базу на Черном море на фоне украинской нестабильности, а также Сирия, где при минимуме усилий Москва добилась всех поставленных целей (разгром террористов и обеспечение военной инфраструктуры на Средиземном море и Ближнем Востоке).

Бывшая сотрудница Пентагона напомнила также, что в Сербии и Латинской Америке ведут работу российские военные инструкторы и миротворцы, за счет чего Россия сохраняет военное присутствие в непосредственной близости от сил США и НАТО.

«Русские достигают целей, используя минимум ресурсов. Им не нужны большие траты и военные объекты, пока они способны осуществлять контроль. Они делают то, что могут, и отлично используют возможности, которые у них есть», – резюмировала она.

Ранее сообщалось, что экс-командующий силами НАТО в Европе выступил против создания базы США в Польше.