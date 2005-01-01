Праймериз «Яблока» назвали «очередной смертью Бабченко»

Политолог Екатерина Шульман назвала праймериз по выдвижению кандидата в мэры Москвы от партии «Яблоко» «очередной смертью (Аркадия) Бабченко».

«Якубович только победил на праймериз от «Яблока» и тут же взял самоотвод. Поддержал Митрохина. Приплыли», – написал глава муниципального округа «Красносельский» Илья Яшин на своей странице в Facebook.

Комментируя случившееся, Шульман написала: «О, только я порадовалась, что случилось что-то неожиданное. А это была очередная смерть Бабченко».

В понедельник Яблоко» завершило второй тур праймериз по выдвижению кандидата в мэры Москвы. Победителем стал глава муниципального округа «Тверской» Яков Якубович, обойдя экс-лидера партии Сергей Митрохина, который возглавляет московское отделение. Однако, как пишет «Коммерсант», став первым, Якубович сообщил своим выборщикам и руководству партии, что не будет участвовать в выборах, так как считает наиболее достойным кандидатом в мэры Митрохина.

Глава муниципального округа «Тверской» Якубович был признан «лучшим кандидатом» по итогам дебатов, которые шли пять дней с 22 мая по 26 мая перед первым туром праймериз. В итоге из 21 кандидата, которые участвовали в первом туре, он занял второе место, получив 22,7% выборщиков. Уступил он только Митрохину, который собрал голоса 24,14% выборщиков. Поскольку 50% голосов не набрал ни один кандидат, был назначен второй тур, в котором глава муниципального округа обошел лидера столичного «Яблока». Кандидат Яков Якубович, в ходе праймериз подавший заявление о вступлении в «Яблоко», собрал 58% голосов, кандидат Сергей Митрохин – 42%.

Зампред партии Николай Рыбаков сообщил по этому поводу, что федеральное руководство «Яблока» в ближайший день проведет заседание, чтобы обсудить сложившуюся после праймериз ситуацию и принять взвешенное решение.

Инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко произошла на прошлой неделе. На западе осудили эту «спецоперацию», назвав инсценировку убийства Бабченко неприемлемой.