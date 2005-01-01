Жертвами извержения вулкана в Гватемале стали 65 человек

В результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале погибли 65 человек, сообщил представитель национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий Давид де Леон.

Эвакуировано 3,26 тыс. человек, всего стихийное бедствие затронуло 1,7 млн жителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Prensa Libre.

В связи с гибелью людей в республике объявлен трехдневный траур, передает ТАСС.

В стране проходят похороны погибших, в церемониях участвует множество людей – СМИ публикуют фотографии, на которых видно, как толпы жителей провожают жертв извержения в последний путь.

Накануне сообщалось о 25 погибших.