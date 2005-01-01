В результате извержения вулкана в Гватемале погибли 25 человек

Жертвами извержения вулкана Фуэго в Гватемале стали 25 человек, сообщают власти страны.

Также сообщалось о примерно 300 пострадавших.

В ряде населенных пунктов (Эскинтла, Алотенанго, Сакатепекес, Йепокапа и Чимальтенанго) объявлен красный уровень тревоги, на остальной территории – оранжевый, передает РИА «Новости» со ссылкой на MVS Noticias.

Столбы дыба и пепла поднимаются на высоту до 10 км. Эвакуировано более 3 тыс. человек. Пепел от вулкана распространяется в направлении ветра со скоростью до 40 км/ч.

В мае произошло извержение вулкана на Гавайях.