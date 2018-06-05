Мексика ответила США пошлиной на свинину

Со среды Мексика вводит 20%-ю пошлину на свинину из США, сообщают источники.

Пошлина вводится на свежие и замороженные свиные ноги и лопатки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Так власти Мексик решили ответить на пошлины США на сталь и алюминий.