Песков отказался комментировать возможность обмена осужденными с Украиной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать возможность обмена 23 осужденных россиян на украинских граждан, арестованных на территории России.

«Я не могу ответить на этот ваш вопрос, вы знаете, что есть специальная рабочая группа… И также этими вопросами занимается с украинской стороны (представитель Киева в гуманитарной подгруппе Виктор) Медведчук. Он уже, собственно, способствовал проведению ряда таких успешных операций, поэтому о ком именно идет речь и так далее – это уже будут проговаривать специалисты и представители в рамках рабочей группы имеющейся. Пока так голословно ничего вам сказать не могу», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Ранее вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, заявила, что Украина готова провести обмен 23 осужденных россиян на украинских граждан, арестованных на территории России.