Завершено создание фундамента железнодорожной части Крымского моста

Строители завершили создание свайных фундаментов железнодорожной части Крымского моста, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«Последняя трубчатая свая погружена в основание опоры № 254, ближайшей к фарватерной по керченскому направлению. Всего за время стройки в дно Керченского пролива под автодорожную и железнодорожную части Крымского моста погружено 6 694 свай трех типов», – передает РИА «Новости» сообщение инфоцентра.

Там рассказали также, что сваи были погружены как вертикально, так и под наклоном, а для надежности в агрессивной морской среде в верхней секции каждой трубосваи был сформирован армокаркас, заполненный гидротехническим бетоном.



«Требования к профилю железных дорог – жестче, чем у автодорог. Его опоры массивнее, отсюда и большее количество свай в его фундаментах. Так, если под опоры автодорожного моста погружено 2 576 трубосвай, то под железнодорожные – 2 788 трубосвай», – рассказали в инфоцентре.

По трассе железной дороги на участке между островом Тузла и фарватером в опоре № 224 зафиксировано погружение трубосваи на 108 метров, что является своеобразным рекордом для такого вида работ.



Напомним, 15 мая президент Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста; это было сделано за полгода до объявленного ранее срока.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности и масштабности проекта строительства моста через Керченский пролив.