Опубликовано видео демонстрации разработанного в ДНР пистолета-пулемета

В Донецкой народной республике впервые продемонстрировали пистолет-пулемет «Оплот», разработанный в ДНР.

Опытный образец продемонстрировал Владимир Мищенко – конструктор оружия, пишет Daily Storm.

Он сообщил, что «руководство поставило задачу: нужен пистолет-пулемет для внутренних войск, спецподразделений». Государственная инновационная компания ДНР создала «пистолет-пулемет на базе свободного затвора под патрон 9х18 ПМ», «достаточный для условий эксплуатации, то есть для городских боев». Мищенко также сообщил, что «корпус выполнен из стали 50А».

Убойная сила такого типа боеприпасов сравнительно небольшая, но ее достаточно для поражения целей. Стрелять из «Оплота» можно одиночными выстрелами и очередями, рассказал Мищенко.

По его словам, прицельная дальность – примерно 75 м, скорострельность – 850–900 выстрелов в минуту. При таком темпе оружие должно выдержать 6–7 тыс. выстрелов. Емкость магазина – 25 патронов.

В ДНР также разработали глушитель для «Оплота», но, как уточняет издание, даже с глушителем выстрелы пока остаются довольно громкими.