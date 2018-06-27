Суд Лондона принял решение против Абрамовича

В решении суда Лондона говорится, что компания Crispian российского бизнесмена Романа Абрамовича, продав акции «Норникеля» «Интерросу», нарушила право «Русала» на преимущественную покупку.

«Оспариваемое право на преимущественную покупку признано недействительным и не имеющим силы», – передает ТАСС решение суда Лондона.

Отмечается, что компания Crispian обязана отказаться от отчуждения акций, а «Русал» имеет право об этом заявить.

Между тем, акции «Русала» на фоне решения лондонского суда перешли к росту – к 17.48 мск акции компании росли на 3,6%, хотя до этого торговались в легком минусе, передает РИА «Новости».

Высокий суд Лондона рассматривал иск «Русала» к Crispian Investments (около 6%) Романа Абрамовича о запрете продажи акций «Норникеля» компании Whiteleave, которая принадлежит «Интерросу» Потанина, владеющего 32,9% акций ГМК.

В мае бизнесмен, совладелец En+ Олег Дерипаска дал показания по этому делу, рассказав в том числе о действиях Абрамовича в продаже акций «Норникеля».