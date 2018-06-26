В «Яблоке» отреагировали на иск Митрохина

Заместитель председателя «Яблока» Николай Рыбаков сообщил, что партии может нанести политический ущерб исковое заявление председателя ее московского отделения и члена политкомитета Сергея Митрохина.

Рыбаков прокомментировал подачу иска Митрохиным и отметил, что съезд партии будет решать судьбу председателя московского отделения «Яблока», сообщает ТАСС.

«Вынесение внутрипартийного политического спора на решение суда – это нанесение политического ущерба партии. Дальше определяться будет съезд партии, Митрохин – член политкомитета, избранного съездом, и вопрос о его исключении из партии может решать только съезд», – рассказал заместитель председателя партии.

Съезд партии состоится в декабре 2019 года. Однако Рыбаков отметил, что приостановление полномочий среди руководства московского отделения возможно и раньше.

«Этот вопрос может быть рассмотрен бюро партии в зависимости от итогов конференции московского отделения, запланированной на 27 июня. Если конференция откажется подчиниться прямому решению бюро о признании полномочий 14 новых делегатов – это будет очень плохо, это ведь прямое решение бюро», – добавил Рыбаков.

Источник агентства сообщил, что при согласии московского отделения партии с решением бюро по новым делегатам Митрохин может потерять свое преимущество на конференции и большинство голосов.

Напомним, что Митрохин подал иск на собственную партию из-за отмены решения конференции московского отделения о его выдвижении в мэры Москвы.