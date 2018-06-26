В Нефтеюганске прошли мероприятия в связи с 20-летием со дня убийства первого мэра города

В Нефтеюганске проходят траурные мероприятия, посвященные 20-летию со дня убийства первого всенародно избранного мэра города Владимира Петухова.

Как сообщает «Федерал пресс», утром во вторник на городском кладбище, где похоронен Петухов, прошла панихида и возложение цветов. Затем на месте гибели первого мэра на Комсомольской аллее, где установлен его бронзовый бюст, прошел митинг, в котором приняли участие вдова Владимира Петухова Фарида Исламова, полпред президента в УрФО Игорь Холманских, губернатор Ханты-мансийского автономного округа Наталья Комарова, главы муниципалитетов Югры, депутаты законодательных собраний разных уровней.

«Беззаветное служение Владимира Петухова своему городу, региону – это пример ответственного отношения к работе и к людям. Для нынешнего поколения управленцев первый народный мэр Нефтеюганска служит примером чести, достоинства и принципиальности», – подчеркнула Наталья Комарова.

Участники церемонии вспоминали Петухова как открытого, прямого человека с активной гражданской позицией, который твердо отстаивал интересы города и горожан.

«Он был на редкость честным человеком, не терпел обмана, подкупа, лести и лжи. В стремлении изменить жизнь земляков к лучшему не шел на сделки с совестью, не искал сомнительных компромиссов. Это всегда вызывало искреннее уважение нефтеюганцев», – рассказала Фарида Исламова.

«В числе убийц Владимира Петухова есть те люди, которые сегодня находятся за рубежом и указывают нам, как строить демократическое человеколюбивое общество, как защищать права человека. Эти бежавшие на Запад так называемые оппозиционеры не имеют никакого морального права указывать нам, как выстраивать систему управления государством», – заявил председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

В рамках памятных мероприятий в Нефтеюганске проходит Всероссийская конференция «Местное самоуправление: служение и ответственность». Главная тема форума в этом году – «Вовлечение жителей в принятие управленческий решений через систему ТОС». Дискуссионная площадка собрала более 200 представителей местного самоуправления из 40 регионов, которые обменяются опытом и ознакомятся с лучшими практиками взаимодействия органов власти с общественными институтами.

В финале конференции состоится награждение за достижения в области становления и развития местного самоуправления. Лучшие управленцы получат медаль «Долг. Совесть. Честь» имени Владимира Петухова.

Владимир Петухов был расстрелян 26 июня 1998 года по пути на работу. По версии следствия, заказчиком убийства градоначальника был первый вице-президент нефтяной компании «ЮКОС» Леонид Невзлин. Петухов требовал от компании Михаила Ходорковского уплаты налогов в местный бюджет. На тот момент поступления от нефтяной компании составляли 95 % городского бюджета. Исполнителями убийства Генпрокуратура назвала бывших спецназовцев Геннадия Цегельника и Евгения Решетникова, а также руководителя службы безопасности «ЮКОСа» Алексея Пичугина.

В июне 2016 года газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что СК заподозрил Ходорковского в заказе убийства Владимира Петухова.