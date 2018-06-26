В Нефтеюганске прошли мероприятия в связи с 20-летием со дня убийства первого мэра города

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26 июня, вторник  |  Последнее обновление — 17:28  |  vz.ru
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«Газовая евроинтеграция» довела украинцев до обнищания

Курс Украины на Европу требует еще более высоких цен на газФото: Сергей Аверин/РИА «Новости»
Украинская власть могла бы гордиться. Она привела свою страну в светлое европейское будущее как минимум по одному из показателей – уровню цен на газ для населения. Однако столь важный итог евроинтеграции и сотрудничества с МВФ некоторых украинских политиков навел на мысли о предстоящем в стране социальном взрыве. Что же пошло не так? Подробности...
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Почему российская интеллигенция верит в «отсталость России»

Людмила Улицкая опять говорит о регрессе РоссииФото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Писательница Людмила Улицкая заявила, что Россия движется в обратную сторону от прогресса. А для того, чтобы догнать Европу, нашей стране нужно как минимум 150 лет. Почему часть российской интеллигенции до сих пор слово в слово повторяет те же мантры, что звучали еще два столетия назад? И что им можно было бы ответить на это? Подробности...
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У России нет возможности бороться с новой болезнью

«В нормальной семье игроман появиться не может», – утверждает МирошниченкоФото: Mirafoto/Imagebroker/Global Look Press
ВОЗ наконец-то признала зависимость от видеоигр болезнью, но как опасную социальную проблему ее осознали гораздо раньше. И хотя игроманов в России больше, чем наркоманов, их практически никто не лечит. О том, что изменит решение ВОЗ и как победить игроманию, газета ВЗГЛЯД поговорила с автором реабилитационной программы «Вне игры» Иваном Мирошниченко. Подробности...
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Почему немцы разочаровались в Меркель

Высокая популярность Меркель еще недавно казалась незыблемойФото: Axel Schmidt/Reuters
Несмотря на старания канцлера ФРГ, экстренная встреча Евросоюза по проблеме беженцев закончилась провалом, а под самой Ангелой Меркель закачалось кресло. Ее миграционная политика теперь отвергается не только ЕС, но и немецким обществом, которое сменило лозунг «Добро пожаловать!» на «Убирайтесь вон!». Но что заставило немцев передумать и разочароваться в своем канцлере? Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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Если Россия отстала на 150 лет от Европы, то надо в трибунал дело передать

Захар Прилепин, писатель
Все обсуждают Улицкую, которая сказала, что Россия отстала от Европы на 150 лет. А лично Улицкая отстала от, скажем, Бегбедера на 150 лет или нет? А Украина – она как? Много вопросов. Подробности...
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Матч с Уругваем даст сборной больше, чем два предыдущих, вместе взятых

Дмитрий Пугаченко, журналист
После двух красивых побед над Саудовской Аравией и Египтом российские футболисты получили в Самаре настоящую отрезвляющую оплеуху. Поражение стало следствием как индивидуальных ошибок россиян, так и убийственного невезения. Подробности...
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Загробные беды главного безбожника СССР

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Читатель может предположить, что сейчас начнется очередная детективная история про особенности применения закона о реституции, битвы за территорию между РПЦ и музеем и что-то подобное – но ничуть не бывало. Все было гораздо веселее. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Самые красивые болельщицы ЧМ-2018

      Благодаря чемпионату мира мы смогли увидеть не только красивый футбол, но и прекрасных болельщиц, приехавших со всего мира поддержать свои любимые команды. Самые яркие из них – на страницах газеты ВЗГЛЯД
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      Самые эксцентричные болельщики ЧМ-2018

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      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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          В Нефтеюганске прошли мероприятия в связи с 20-летием со дня убийства первого мэра города

          26 июня 2018, 16:29

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          В Нефтеюганске проходят траурные мероприятия, посвященные 20-летию со дня убийства первого всенародно избранного мэра города Владимира Петухова.

          Как сообщает «Федерал пресс», утром во вторник на городском кладбище, где похоронен Петухов, прошла панихида и возложение цветов. Затем на месте гибели первого мэра на Комсомольской аллее, где установлен его бронзовый бюст, прошел митинг, в котором приняли участие вдова Владимира Петухова Фарида Исламова, полпред президента в УрФО Игорь Холманских, губернатор Ханты-мансийского автономного округа Наталья Комарова, главы муниципалитетов Югры, депутаты законодательных собраний разных уровней.

          «Беззаветное служение Владимира Петухова своему городу, региону – это пример ответственного отношения к работе и к людям. Для нынешнего поколения управленцев первый народный мэр Нефтеюганска служит примером чести, достоинства и принципиальности», – подчеркнула Наталья Комарова.

          Участники церемонии вспоминали Петухова как открытого, прямого человека с активной гражданской позицией, который твердо отстаивал интересы города и горожан.

          «Он был на редкость честным человеком, не терпел обмана, подкупа, лести и лжи. В стремлении изменить жизнь земляков к лучшему не шел на сделки с совестью, не искал сомнительных компромиссов. Это всегда вызывало искреннее уважение нефтеюганцев», – рассказала Фарида Исламова.

          «В числе убийц Владимира Петухова есть те люди, которые сегодня находятся за рубежом и указывают нам, как строить демократическое человеколюбивое общество, как защищать права человека. Эти бежавшие на Запад так называемые оппозиционеры не имеют никакого морального права указывать нам, как выстраивать систему управления государством», – заявил председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

          В рамках памятных мероприятий в Нефтеюганске проходит Всероссийская конференция «Местное самоуправление: служение и ответственность». Главная тема форума в этом году – «Вовлечение жителей в принятие управленческий решений через систему ТОС». Дискуссионная площадка собрала более 200 представителей местного самоуправления из 40 регионов, которые обменяются опытом и ознакомятся с лучшими практиками взаимодействия органов власти с общественными институтами.

          В финале конференции состоится награждение за достижения в области становления и развития местного самоуправления. Лучшие управленцы получат медаль «Долг. Совесть. Честь» имени Владимира Петухова.

          Владимир Петухов был расстрелян 26 июня 1998 года по пути на работу. По версии следствия, заказчиком убийства градоначальника был первый вице-президент нефтяной компании «ЮКОС» Леонид Невзлин. Петухов требовал от компании Михаила Ходорковского уплаты налогов в местный бюджет. На тот момент поступления от нефтяной компании составляли 95 % городского бюджета. Исполнителями убийства Генпрокуратура назвала бывших спецназовцев Геннадия Цегельника и Евгения Решетникова, а также руководителя службы безопасности «ЮКОСа» Алексея Пичугина.

          В июне 2016 года газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что СК заподозрил Ходорковского в заказе убийства Владимира Петухова.


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