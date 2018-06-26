Бышовец назвал причины разгрома от Уругвая

Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец заявил, что причиной крупного поражения национальной команды в матче третьего тура ЧМ-2018 против Уругвая стало неудачное начало игры.

«Я думаю, что ранний гол в наши ворота и удаление предопределили результат. Что касается умения перестроиться и сыграть на результат – то, что продемонстрировала Германия, этого, конечно, не получилось. Не хватило в атаке и насыщенности потому, что играли уже с опаской, и, мне кажется, некая обреченность присутствовала», – передает «Интерфакс» слова Бышовца.

Напомним, сборная Уругвая обыграла команду России (3:0) в матче заключительного тура группового этапа турнира. Команда Уругвая открыла счет на 10-й минуте, гол со штрафного забил нападающий Луис Суарес.

На 23-й минуте автогол – после удара Диего Лаксальта из-за штрафной мяч рикошетом от ноги Дениса Черышева влетел в наши ворота.

В добавленное время нападающий Эдинсон Кавани забил третий мяч.