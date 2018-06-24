ЦИК Ирака постановил провести пересчет голосов на парламентских выборах

Высшая независимая избирательная комиссия Ирака приняла решение о необходимости проведения ручного пересчета голосов избирателей на майских парламентских выборах.

Пересчет будет проведен на тех участках, где возникали жалобы на фальсификации, передает РИА «Новости».

Место и время начала ручного пересчета голосов планируется определить позже. К этому процессу привлекут представителей ООН, политические объединения и представителей кандидатов.

Ранее Высший суд Ирака признал конституционной резолюцию парламента страны о пересмотре итогов прошедших в мае выборов.

Напомним, оппозиционный блок «Ас-Сайрун», возглавляемый радикальным шиитским проповедником Муктадой ас-Садром, одержал победу на парламентских выборах в Ираке.

Парламентские выборы в стране прошли впервые после освобождения от террористов. Также впервые применялись электронные урны для голосования с автоматизированной системой подсчета.