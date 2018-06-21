В Ираке признали законным пересмотр итогов выборов

Высший суд Ирака признал конституционной резолюцию парламента страны о пересмотре итогов прошедших в мае выборов.

Высший федеральный суд Ирака поддержал поправку в закон о выборах, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканала «Аль-Хадас».

Речь идет о решении пересчитать вручную голоса избирателей. При этом отмена итогов голосования за рубежом и для временно перемещенных лиц признана неконституционной.

Напомним, оппозиционный блок «Ас-Сайрун», возглавляемый радикальным шиитским проповедником Муктадой ас-Садром, одержал победу на парламентских выборах в Ираке.