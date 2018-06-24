Асад объяснил причины распространения «баек» о химоружии в Сирии

Запад использует «байки» о применении Сирией химического оружия, чтобы оправдать военное вмешательство, заявил президент Сирии Башар Асад.

«Байки о химическом оружии - это часть политической линии, которая направлена против правительства Сирии. Но к этим байкам прибегают тогда, когда их войска – подконтрольные им террористы – терпят поражение в некоторых районах Сирии», – сказал Асад в интервью телеканалу НТВ.

По его словам, история с химоружием также используется как «предлог для прямого военного вмешательства и атак на сирийскую армию».

При этом, отметил он, Сирия «ликвидировала химоружие полностью».

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что страны Запада несут прямую ответственность за продолжение войны в Сирии, тогда как Россия и Иран не стремятся вмешиваться в конфликт.